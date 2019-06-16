Минобороны Турции сообщило об обстреле наблюдательного пункта Анкары в Идлибе

АНКАРА, 16 июня. /ТАСС/. Один из наблюдательных пунктов Вооруженных сил Турции подвергся минометному обстрелу в Идлибе на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Из находящегося под контролем сирийского режима [президента Башара Асада] региона Талл-Базан был совершен преднамеренный минометный обстрел по нашему наблюдательному пункту под номером девять в зоне деэскалации "Идлиб". В результате нападения никто не пострадал, был нанесен ущерб оборудованию и материалам на нашей базе. В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией", - говорится в коммюнике.

Это уже второй случай за последние три дня, когда турецкий наблюдательный пункт подвергается нападению в Идлибе. Как заявило в четверг турецкое оборонное ведомство, 13 июня ночью из региона Аш-Шария "были выпущены 35 минометных снарядов по наблюдательному пункту Турции номер 10 в зоне деэскалации "Идлиб". В результате нападения ранения получили трое турецких военных.

В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.