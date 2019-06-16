В ЛНР заявили, что Киев не подтвердил готовность к разведению сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Киев не подтвердил готовность начать разведение сил на участке линии соприкосновения у Станицы Луганской. Об этом заявил министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР), уполномоченный представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Он сообщил, что провел встречу с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Марком Этерингтоном, в ходе которой стороны "обсуждали в основном проблемы, которые возникли в Станице Луганской с разведением сил и средств".

"К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало ни на 10 июня, когда мы пытались провести разведение сил и средств, ни на 16 июня, как это пытались представить украинские СМИ", - сказал Дейнего. "Украина не нашла в себе сил подтвердить свою готовность приступить к разведению сил в Станице", - подчеркнул министр.

Представители ЛНР и Украины на состоявшемся в Минске 5 июня заседании участников контактной группы подтвердили готовность провести 10 июня разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. ЛНР 9 июня направила СММ ОБСЕ уведомление о готовности начать отведение 10 июня в 12:00. В тот же день Этерингтон посетил позиции Народной милиции ЛНР и убедился, что республика готова к выполнению договоренностей. Однако 10 июня в украинской армии заявили, что якобы с 7 июня со стороны ополченцев были обстрелы расположенных в районе Станицы Луганской позиций украинских военных, поэтому "датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение семи дней, может быть только 16 июня 2019 года".

Рамочное соглашение от 2016 года

Еще в сентябре 2016 года контактная группа достигла договоренностей о создании в регионе зон безопасности. Они должны были появиться на трех участках: в районах населенных пунктов Золотое, Станица Луганская (оба в ЛНР) и Петровское (в Донецкой народной республике). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.