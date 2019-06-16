В ЛНР считают, что смена режима в Киеве не повлияла на урегулирование ситуации в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Смена политического режима в Киеве после прихода к власти президента Владимира Зеленского и его команды не повлияла на урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР), уполномоченный представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Они [украинские власти] не в состоянии сейчас обеспечить выполнение своих обязательств, принятых в Минске, и, к сожалению, изменение политического режима в Киеве ничего не изменило в ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе", - цитирует Дейнего агентство Луганскинформцентр.

Ранее в воскресенье он сообщил о том, что Киев не подтвердил готовность начать разведение сил на участке линии соприкосновения у Станицы Луганской. "К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало ни на 10 июня, когда мы пытались провести разведение сил и средств, ни на 16 июня, как это пытались представить украинские СМИ", - сказал Дейнего. "Украина не нашла в себе сил подтвердить свою готовность приступить к разведению сил в Станице", - подчеркнул министр.

Рамочное соглашение от 2016 года

Еще в сентябре 2016 года контактная группа достигла договоренностей о создании в регионе зон безопасности. Они должны были появиться на трех участках: в районах населенных пунктов Золотое, Станица Луганская (оба в ЛНР) и Петровское (в Донецкой народной республике). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.