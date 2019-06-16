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Sky: бывший министр финансов Алжира предстал перед судом по обвинению в коррупции

Ранее сообщалось об аресте двоих алжирских экс-премьеров - Абдельмалека Селлаля и Ахмеда Уяхьи

ТАСС, 16 июня. Бывший министр финансов Алжира Карим Джоуди предстал в воскресенье перед Верховным судом страны в качестве обвиняемого по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей высшей судебной инстанции.

По имеющейся информации, Джоуди прибыл в здание Верховного суда для дачи показаний о его причастности к коррупционным схемам в высших эшелонах власти при бывшем президенте Абдельазизе Бутефлике.

В минувший четверг алжирские власти арестовали бывшего премьер-министра страны Абдельмалека Селлаля. Днем раньше в Алжире был взят под стражу другой экс-глава алжирского кабинета министров Ахмед Уяхья. Оба чиновника неоднократно возглавляли правительство Алжира при бывшем президенте.

2 апреля 2019 года Бутефлика, занимавший президентский пост на протяжении 20 лет, подал в отставку в результате многомесячных акций протеста. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел по фактам коррупции, расхищению государственных средств и злоупотреблению служебным положением. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжир
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