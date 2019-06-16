СМИ: суд утвердил сделку о признании вины супругой Нетаньяху в деле о злоупотреблениях

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Мировой суд Иерусалима утвердил в воскресенье сделку о признании вины супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой по делу о злоупотреблениях при содержании резиденции премьера. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, в рамках сделки Сара Нетаньяху согласилась признать себя виновной в "намеренном использовании чужой некомпетентности", но обвинения в растрате бюджетных средств и мошенничестве с нее сняты. Супруга премьера заплатит штраф в 55 тыс. шекелей (около $15 тыс.), указывает радиостанция.

Мировой суд Иерусалима приступил к рассмотрению дела о мошенничестве, по которому проходила Сара Нетаньяху, 7 октября 2018 года. Обвинения изначально сводились к тому, что супруга премьера и бывший заместитель директора и завхоз канцелярии премьер-министра в Иерусалиме Эзра Сеидофф в период с 2010 по 2013 годы оплатили счета на сумму около $100 тыс. за услуги кейтеринга для резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Заказы размещались в обход существующего запрета на закупку блюд из ресторанов при наличии ставки повара в штате учреждения.

В 2016 году полиция Израиля более 10 часов допрашивала Сару Нетаньяху по так называемому делу о резиденции главы правительства.