Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге призвали главу администрации уйти в отставку

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июня. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Гонконга вышли в воскресенье на массовую демонстрацию в центре города несмотря на уступки властей, решивших приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего массовые протесты в последнюю неделю. Акция носит мирный характер и пока обходится без эксцессов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Растянувшаяся по центральным улицам толпа людей, одетых в черное, направляется от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Основные участники шествия - молодежь и студенты. Они критикуют главу администрации Гонконга Кэрри Лам, требуют от нее извинений, ухода в отставку, а также полного и бесповоротного отказа от законопроекта, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.

Демонстранты также осуждают излишнюю, по их мнению, жестокость полиции. В минувшую среду сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Митингующие также говорят о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы" до 2047 года.

В минувшую субботу глава администрации Гонконга объявила о решении приостановить на неопределенный срок дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Выразив "глубокое сожаление" в связи с тем, что данная инициатива вызвала серьезные разногласия, недопонимание и протесты в обществе, Лам сообщила, что этот вопрос снимается с текущей повестки Законодательного совета. Данный шаг, по ее словам, направлен на поддержание спокойствия и порядка в Гонконге.

Оппозиционная организация "Гражданский фронт за права человека" не стала отменять созыв нового марша протеста. Примерное количество его участников пока не сообщается. Аналогичная демонстрация неделю назад собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. Предполагается, что нынешняя акция приобретет не меньший размах.