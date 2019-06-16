В иранском парламенте назвали обвинения в нападении на танкеры дополнением к санкциям США

ТАСС, 16 июня. Обвинения Соединенных Штатов в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе являются "приложением" к американским санкциям, введенным против Тегерана. Об этом, как сообщило агентство Tasnim , заявил в воскресенье председатель иранского Меджлиса (парламента) Али Лариджани.

"Подобные действия и обвинения являются дополнением к экономическим санкциям, введенным против Исламской республики Соединенными Штатами", - отметил Лариджани. По мнению спикера парламента Ирана, этот свидетельствует о том, что "они [США] не достигли своих целей посредством санкций".

Лариджани обвинил сами США в нападении на танкеры в Оманском заливе, сказав, что "для Вашингтона такие методы не являются исключительными".