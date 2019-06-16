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В иранском парламенте назвали обвинения в нападении на танкеры дополнением к санкциям США

По мнению главы Меджлиса Али Лариджани, для Вашингтона такие методы не являются исключительными

ТАСС, 16 июня. Обвинения Соединенных Штатов в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе являются "приложением" к американским санкциям, введенным против Тегерана. Об этом, как сообщило агентство Tasnim, заявил в воскресенье председатель иранского Меджлиса (парламента) Али Лариджани.

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"Подобные действия и обвинения являются дополнением к экономическим санкциям, введенным против Исламской республики Соединенными Штатами", - отметил Лариджани. По мнению спикера парламента Ирана, этот свидетельствует о том, что "они [США] не достигли своих целей посредством санкций".

Лариджани обвинил сами США в нападении на танкеры в Оманском заливе, сказав, что "для Вашингтона такие методы не являются исключительными".

Теги
СШАИранВозобновление санкций США в отношении ИранаНападение на танкеры в Оманском заливе
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