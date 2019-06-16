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Кризис на Украине

В ДНР заявили о готовящейся Киевом провокации для срыва перемирия

В Народной милиции провозглашенной республики предупредили, что атака будет осуществлена в районе населенного пункта Авдеевка
Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин Валентин Спринчак/ТАСС
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Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин
© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие намерены провести обстрелы территории Авдеевки. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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По его словам, которые цитирует Донецкое агентство новостей, планируются обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады, ее силы и средства заранее выведут из зоны поражения. Согласно полученной информации, планируется нанести удары и по объектам гражданской инфраструктуры соседних населенных пунктов.

 

По словам Басурина, провокацию будут активно освещать украинские СМИ, чтобы "продемонстрировать миру обстрелы якобы с позиций ДНР".

Ранее участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания на встрече 19 июня.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу в полночь 8 марта, украинские силовики нарушили его уже через пять минут после начала.

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