В ДНР заявили о готовящейся Киевом провокации для срыва перемирия

По его словам, которые цитирует Донецкое агентство новостей, планируются обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады, ее силы и средства заранее выведут из зоны поражения. Согласно полученной информации, планируется нанести удары и по объектам гражданской инфраструктуры соседних населенных пунктов.

По словам Басурина, провокацию будут активно освещать украинские СМИ, чтобы "продемонстрировать миру обстрелы якобы с позиций ДНР".

Ранее участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания на встрече 19 июня.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу в полночь 8 марта, украинские силовики нарушили его уже через пять минут после начала.