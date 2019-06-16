В ДНР заявили о готовящейся Киевом провокации для срыва перемирия

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие намерены провести обстрелы территории Авдеевки. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
По его словам, которые цитирует Донецкое агентство новостей, планируются обстрелы позиций 93-й отдельной механизированной бригады, ее силы и средства заранее выведут из зоны поражения. Согласно полученной информации, планируется нанести удары и по объектам гражданской инфраструктуры соседних населенных пунктов.
По словам Басурина, провокацию будут активно освещать украинские СМИ, чтобы "продемонстрировать миру обстрелы якобы с позиций ДНР".
Ранее участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания на встрече 19 июня.
В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу в полночь 8 марта, украинские силовики нарушили его уже через пять минут после начала.