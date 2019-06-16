Бывший участник КВН Сергей Сивохо примет участие в выборах в Раду

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Бывший участник КВН Сергей Сивохо выдвинет свою кандидатуру на выборах в украинский парламент. Пока не известно, какую политическую партию от будет представлять.

"Сергей Сивохо баллотируется в Верховную раду от партии... Ну, впрочем, вы догадываетесь, от какой", - сообщил в эфире юмористической передачи "ЧистоNEWS" студии "Квартал 95" ее ведущий Валерий Жидков. Он уточнил, что Сивохо "будет баллотироваться по 49-му мажоритарному округу - город Константиновка, Донецкая область" и что "противостоять ему будет глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников".

Ведущий оценил шансы обоих кандидатов на победу, отметив, что пока они равные, а "основное противостояние еще впереди". При этом Жидков добавил, что одним из преимуществ Сивохо перед Колесниковым является то, что первый дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом пока Сивохо отсутствует в списке зарегистрированных на выборы кандидатов и комментариев не давал.

Сергей Сивохо - актер, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, участник КВН в составе различных команд, а также Сборной СНГ.

Известно, что принять участие в выборах в украинский парламент решил также актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков. Он будет баллотироваться в мажоритарном округе в Кривом Роге.

Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.