Лидер болгарских социалистов на партийном съезде передумала подавать в отставку

СОФИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова передумала подавать в отставку и объявила об этом в воскресенье на партийном съезде.

"Сегодня, в соответствии с уставом, я должна была письменно подтвердить свою политическую декларацию об отставке. Не сделаю этого, не буду подавать в отставку, - заявила Нинова.

"У меня было два варианта - добиться отставки любой ценой, чтобы сохранить личное достоинство и одновременно согласиться на хаос в партии и авторитарную власть [правящей политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ)] в стране; взять ответственность на себя, согласиться на личные потери, которые отразятся на моем авторитете, но при этом защитить партию от хаоса и поражении на выборах", - аргументировала Нинова свою позицию.

Лидер БСП объявила о планах уйти в отставку с поста председателя партии в конце мая на пленуме Национального совета БСП на фоне резкой критики ряда коллег, которые потребовали, чтобы именно председатель партии несла политическую ответственность за поражение на выборах в Европарламент.