Военные Латвии утверждают, что российский корабль был замечен вблизи границы страны

РИГА, 16 июня. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии в воскресенье выступили с утверждением, что российский военный корабль был замечен вблизи границы этой балтийской республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 18,5 морской мили от территориальных вод, военно-морские силы 16 июня идентифицировали фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 класса "Адмирал Горшков" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении NBS на странице в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.