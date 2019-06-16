Глава правительства Ливии в Триполи выступил с инициативой по выходу из кризиса в стране

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж выступил с инициативой по выходу из острого внутриполитического кризиса в стране, передает в воскресенье телеканал Al-Arabiya.

Как сообщается, Сарадж, который также возглавляет Президентский совет (с функциями главы государства), выступил за проведение форума с участием представителей всех политических сил страны при координации с ООН. "Задачей форума станет согласование "дорожной карты" и создание основы для проведения президентских и парламентских выборов до конца 2019 года", - отмечается в инициативе главы ПНС.

Кроме того, Сарадж призвал к международному расследованию "военных преступлений" в Триполи.

4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь, Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в Триполи вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим главный город страны хафтаровцам.

Все это время на окраинах Триполи не прекращаются позиционные бои. Противоборствующие стороны используют в них боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на начало июня, с начала стычек уже погибли 607 человек, в том числе 40 мирных жителей, почти 3,3 тыс. получили ранения.