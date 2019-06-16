Лидер "Нашей партии" вернулся в Молдавию

КИШИНЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый задержан на границе с Румынией, откуда он въехал в страну после многолетнего перерыва. Об этом он сообщил в воскресенье в видеообращении на своей странице в Facebook , отметив, что специально вернулся в страну, чтобы разобраться с уголовными делами, которые ранее возбуждены против него.

"Я возвращаюсь в Молдавию по собственной инициативе, чтобы разобраться со всеми этими уголовными делами, со всеми этими байками. У нас будет беседа с молдавскими правоохранителями", - сказал Усатый, обращаясь к своим сторонникам, которые встречали его на пограничном пункте Скулень.

Сразу же после прохождения молдавской границы он сел в машину правоохранителей, чтобы отправиться в Кишинев. При этом политик отметил, что надеется на справедливое расследование после ухода от власти Демократической партии (ДПМ). Ее лидер Владимир Плахотнюк, как утверждает Усатый, незаконно снял "Нашу партию" с парламентских выборов в 2014 году и дал указание возбудить против него уголовные дела, чтобы вынудить покинуть страну.

"Власть поменялась, и все силовики должны действовать в рамках закона. Все, кто занимались фабрикацией моих уголовных дел, ответят по всей строгости закона. Меня везут в прокуратуру, все едем туда. Прошу, без провокаций", - сказал Усатый встречавшим его сторонникам.

Усатый был мэром второго по величине города Бельцы, который называют северной столицей Молдавии. Он был вынужден уехать из страны в августе 2016 года после того, как прокуратура возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину.