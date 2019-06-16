Глава МИД Британии: лидеры ЕС показывают готовность к пересмотру условий Brexit

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза демонстрируют готовность к тому, чтобы вести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" заявил глава британского МИД Джереми Хант, участвующий в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии, которому предстоит сменить Терезу Мэй на должности премьер-министра Великобритании.

"Европейские лидеры, с которыми я часто разговариваю, хотят разобраться с проблемой [зашедшего в тупик Brexit]. Они говорят, что если к ним обратится британский премьер-министр, с которым они будут готовы иметь дело, и у которого будут идеи по поводу того, как решить вопрос о североирландской границе, то они будут готовы пересмотреть пакет договоренностей [об условиях Brexit]. Я не говорю, что это будет легко, но хочу обратить внимание на то, что опрометчивый выбор в пользу Brexit без сделки 31 октября или досрочных выборов - это крайне неприятные альтернативы. Я сомневаюсь, что они отвечают наилучшим интересам Великобритании, я утверждаю, что мы можем договориться [с ЕС] о лучших вариантах и предложить их британскому народу".

Ранее представители Евросоюза неоднократно заявляли о том, что текст соглашения о Brexit не может быть изменен, однако допускали возможность внесения изменений в политическую декларацию о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем. По словам Ханта, в ЕС готовы к переговорам. Как утверждает глава британского МИД, это будет возможно, если Терезу Мэй сменит "правильный премьер-министр", открытый к диалогу с Евросоюзом. Хант подчеркнул, что в отличие от своего предшественника на посту главы МИД и фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона, он обладает опытом переговоров и попытается согласовать новую сделку с Брюсселем, вновь отложив Brexit, если это будет необходимо.

"Я не настаиваю на том, что мы должны любой ценой покинуть ЕС к 31 октября, поскольку дав такое обещание, выбрав неправильный подход, мы не оставим себе других вариантов кроме жесткого Brexit - Brexit без сделки с ЕС, - сказал Хант, намекнув на жесткую позицию, которую по этому вопросу занимает Джонсон. - К 31 октября парламент может тем или иным образом изменить законодательство, может быть сформирована новая Еврокомиссия, может, мы достигнем очень хорошего прогресса в переговорах с ЕС".

Кто осуществит Brexit?

24 мая Тереза Мэй объявила о том, то покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей Консервативной партии.

По итогам состоявшегося в четверг первого тура внутрифракционного голосования, Борис Джонсон значительно оторвался от других кандидатов в преемники Мэй, получив поддержку 114 из 312 парламентариев, а Хант занял второе место с 43 голосами. Один из семи претендентов на премьерство, вышедших во второй тур, уже успел снять свою кандидатуру, поэтому борьбу за пост главы правительства продолжают лишь шестеро политиков. Помимо Джонсона и Ханта это также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД королевства Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Имя нового лидера тори и премьер-министра страны станет известно в конце июля.