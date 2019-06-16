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Политический кризис в Молдавии

Додон прогнозирует "очень неплохие" отношения с Россией при новом правительстве

Предыдущий кабмин блокировал все контакты с Москвой, отметил президент Молдавии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что новое правительство республики сумеет наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в воскресенье в интервью для программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1".

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"В последние два с половиной - три года практически правительство Молдовы блокировало все контакты с Россией, и у нас отношения с Россией были только на уровне президентов. Я уверен, что при новой власти у нас будут очень неплохие отношения с Россией", - сказал он.

Ранее Додон подчеркивал, что отношения Молдавии и России во многом зависят от того, кто возглавит правительство.

Политический кризис в Молдавии близок к разрешению после того, как 14 июня контролировавшая власть в стране Демократическая партия Молдовы заявила об уходе в оппозицию, а ее сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. В субботу утром кабинет нового премьер-министра Майи Санду смог собраться на первое заседание в здании правительства.

Теги
РоссияМолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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