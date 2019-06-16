Военно-морской колледж США впервые в истории возглавит женщина

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Контр-адмирал Шошана Четфилд выбрана новым президентом Военно-морского колледжа в Ньюпорте (Naval War College) в штате Род-Айленд. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте ВМС США, Четфилд станет первой женщиной, возглавившей учебное заведение с момента его основания в 1884 году.

"Контр-адмирал Шошана Четфилд - это исторический выбор для Военно-морского колледжа. Она является воплощением того типа воина-ученого, который необходим нам сейчас, чтобы возглавить это легендарное учреждение, обучающее наше следующее поколение лидеров", - заявил по этому случаю министр ВМС США Ричард Спенсер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Четфилд получила степень доктора педагогических наук в Университете Сан-Диего. С 2017 года она возглавляет Объединенное региональное командование Марианских островов (Joint Region Marianas).

За многолетнюю историю военно-морского колледжа в Ньюпорте из его стен выпустились более 50 тыс. офицеров, в числе которых около 300 действующих американских адмиралов, генералов и представителей высшего военного руководства, отмечается на сайте Военно-морских сил США.

Как пишет агентство Associated Press (AP), прежний глава колледжа - контр-адмирал Джеффри Харли - был отстранен от должности в понедельник после сообщений о том, что в его отношении ведется расследование из-за подозрений в чрезмерных расходах и злоупотреблении служебными полномочиями.

Женщины в ВС США

В апреле интернет-портал Military.com со ссылкой на доклад, подготовленный выступающей в поддержку женщин-военнослужащих общественной организацией Service Women’s Action Network (SWAN), сообщил, что за последние девять лет в Вооруженных силах США удвоилось - с 30 до 63 - число женщин, имеющих генеральские или адмиральские звания. В докладе также подчеркивалось, что в целом существенно возросло число женщин, состоящих на действительной службе, - с 1,6% в 1973 году, когда в стране была отменена призывная система, до 16,3% в феврале 2018 года. Согласно данным Пентагона, в прошлом году из 1,35 млн американских военнослужащих 216,5 тыс. были женщины.

Американкам по-прежнему запрещено проходить службу в подразделениях специального назначения, но их возможности сделать карьеру в пехотных, бронетанковых, артиллерийских и инженерных частях существенно расширились, и они, по наблюдению СМИ, "были приближены к передовой" в качестве водителей, связистов, медсестер, операторов радаров, механиков, разведаналитиков, пилотов вертолетов поддержки. Женщины-офицеры служат уже и на подводных лодках ВМС США.