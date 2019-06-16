Выборы президента и депутатов парламента начались в Гватемале

ГАВАНА, 16 июня. /ТАСС/. Около 2,9 тыс. избирательных участков открылись в воскресенье на выборах президента и депутатов однопалатного Конгресса (парламента) в Гватемале. В списки избирателей внесены порядка 8,1 млн человек, голосование продлится до 18:00 по местному времени (03:00 17 июня мск). За ходом волеизъявления и подсчетом голосов будут следить более 2,6 тыс. местных и международных наблюдателей.

Президент избирается на четыре года без права переизбрания на второй срок. Для победы в первом туре кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов. В случае, если ни один политик не сможет достичь этого результата, второй тур президентских выборов пройдет 11 августа.

В этом году на высший государственный пост баллотируются 19 кандидатов. Ожидается, что основная борьба развернется между тремя претендентами - генеральным секретарем левоцентристской партии "Национальный союз надежды" (Unidad Nacional de Esperanza) Сандрой Торрес, лидером правоцентристской партии "Вперед" (Vamos) Алехандро Джамматтеи и представителем от правоцентристского альянса в составе Партии национального авангарда (Partido de Avanzada Nacional - PAN) и "Подемос" (Podemos, "Можем") Роберто Арсу.

Выборы членов Конгресса проводятся по смешанной системе: по мажоритарному принципу будут избраны 128 человек, по пропорциональному - 32. Срок их полномочий составляет четыре года с возможностью переизбрания не более двух раз. Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 28 партий. Согласно опросам американского института общественного мнения Gallup, наибольшие шансы провести в парламент своих представителей имеют пять из них: "Национальный союз надежды", правый "Фронт национального единства" (Frente de Convergencia Nacional), центристская партия "Все" (Todos), правоцентристский альянс в составе Партии национального авангарда и "Подемос", а также "Вперед" (Vamos).

Центральной темой предвыборных дебатов в 2019 году стала проблема коррупции. С 2017 года в стране идет жесткая конфронтация между президентом Джимми Моралесом и международной комиссией против безнаказанности в Гватемале, созданной в структуре ООН (CICIG) в 2007 году. Она ведет расследование по фактам незаконного финансирования президентом предвыборной кампании.