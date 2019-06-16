ВВС Франции начнут воздушное патрулирование над Балтикой в 2020 году

ТАСС, 16 июня. Военно-воздушные силы (ВВС) Франции приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии в следующем году. Об этом в преддверии 53-го Парижского авиационно-космического салона (Paris Air Show 2019) в Ле-Бурже заявил американскому профильному журналу Aviation Week & Space Technology начальник штаба французских ВВС Филипп Лавинь.

"Наряду с поддержкой мер Североатлантического альянса по заверению в поддержке [наших союзников], мы планируем в 2020 году помочь выполнять задачи по патрулированию Балтийского региона путем размещения истребителей Mirage в Эстонии, а также проведения полетов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и полетов с целью сбора разведывательной информации", - сообщил Лавинь.

По его словам, Франция также продолжает участвовать в действиях международной коалиции по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. "С этой целью ВВС продолжают вылеты с территории Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов", - отметил Лавинь.

Парижский авиационно-космический салон, который является 53-м по счету, проходит в период с 17 по 23 июня в парижском пригороде Ле-Бурже.