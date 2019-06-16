Армия Судана заявила о готовности сформировать кабинет технократов и передать ему власть

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Военный совет Судана готов сформировать правительство технократов и передать ему власть. Об этом заявил в воскресенье заместитель руководителя совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Его выступление в Хартуме транслировал телеканал Sky News Arabia .

"Совет одобряет формирование правительства технократов, - сказал он. - Мы готовы передать власть в стране правительству, которое будет представлять интересы всего суданского народа, уже сегодня". Хамидти также пообещал, что Военный совет проведет "свободные и честные выборы с участием международных наблюдателей".

Вместе с тем он призвал все заинтересованные группы "к всестороннему диалогу". Говоря о ситуации в стране, замглавы Военного совета отметил, что в настоящее время "она стабильна" и "находится под контролем".

Накануне Хамидти предупредил, что острый внутриполитический кризис угрожает развалом страны и требует немедленного решения.

В воскресенье в Хартум с посреднической миссией прибыл генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, который планирует провести переговоры с представителями временного Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены".