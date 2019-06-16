Болтон утверждает, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на $209 млн

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Венесуэльский лидер Николас Мадуро заключил в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 млн, полагает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в Twitter .

"Мадуро крайне неэффективно распоряжался ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт с целью купить ее постоянную поддержку", - утверждал Болтон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать. Он напомнил, что "Российская Федерация имеет достаточно традиционные, достаточно развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой". Представитель Кремля также констатировал, что "существуют контрактные обязательства Российской Федерации по ранее подписанным контрактам - на поставку [в Венесуэлу] специмущества".