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Reuters: в Нигерии 34 человека убиты в результате нападений вооруженной группировки

По данным агентства, нападения произошли в ночь на 15 июня в штате Замфара

ТАСС, 16 июня. По меньшей мере 34 человека погибли в результате нападений неизвестной вооруженной группировки на деревни, расположенные на северо-западе Нигерии. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Нападения вооруженной группы на деревни в нигерийском штате Замфара произошли в ночь на субботу, однако известно о них стало только сейчас. Отмечается, что местные жители не смогли оказать никакого сопротивления.

Штат Замфара является одним из наиболее опасных регионов на северо-западе Нигерии. Местное население часто подвергается нападениям бандитов.

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