Картина в поддержку мигрантов появилась в Париже на Марсовом поле

ПАРИЖ, 16 июня. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Французский художник Сайп разместил гигантскую фреску "Поверх барьеров - Париж" в поддержку мигрантов на Марсовом поле в Париже.

Ландшафтная фреска выполнена на траве биологическими красками. Она представляет собой изображение сцепленных рук двух людей - спасателя и тонущего беженца. Картина исчезнет сама собой, когда трава на поле подрастет.

Как сообщил телеканал BFM, официальное открытие картины состоится в преддверии Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня. По замыслу автора, фреска символизирует поддержку, которую Париж оказывает спасенным мигрантам. По сути она отсылает зрителей к деятельности благотворительной организации SOS Mediterranee, которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море.

"Этим проектом мы хотим передать позитивизм, желание жить вместе", - прокомментировал свое видение проблемы мигрантов Сайп.

Как уточняют организаторы, полностью увидеть фреску можно только, поднявшись на Эйфелеву башню или с вертолета. В течение трех лет такие же работы должны появится еще в 20 мегаполисах мира.

По некоторым оценкам, в Средиземном море ежедневно гибнут в среднем шесть человек при попытке добраться до берегов Европы.