Помпео отказался говорить, верны ли утверждения об участившихся кибератаках США против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье отказался комментировать утверждения газеты The New York Times об участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ, однако заверил, что администрация готова сделать все возможное для предотвращения вмешательства в американские выборы.

В статье The New York Times, опубликованной в субботу, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Президент США Дональд Трамп в субботу в Twitter опроверг утверждения газеты и обвинил ее в "фактической госизмене".

"Я видел публикацию сегодня утром, - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News. - Мне нечего сказать о ее содержании. Я не буду обсуждать вопросы, касающиеся разведывательной деятельности".

"Однако президент Трамп в течение 2,5 лет пребывания у власти ясно давал понять, что мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в любые выборы в США, - добавил Помпео. - Мы продолжим активно работать в этом направлении. Я горд тем, какую работу провела действующая администрация, если бы только предыдущая администрация сделала то же самое".

Кроме того, Помпео констатировал, что The New York Times ранее наносила ущерб интересам США, публикуя конфиденциальную информацию. В частности, по его словам, в одной из статей без какой-либо необходимости было раскрыто прежде засекреченное имя его подчиненного.

Ранее представители Пентагона не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой уточнить, соответствуют ли приведенные в публикации утверждения действительности.