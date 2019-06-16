В Литве в ходе учений НАТО прошла операция по высадке десанта

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Операция по десантированию войск с моря прошла в воскресенье в Литве в рамках военно-морских учений НАТО Baltops-2019. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"Десантирование выполнено успешно. Подобные операции демонстрируют возможности членов НАТО по усилению фактора сдерживания", - заявил глава литовского военного ведомства Раймундас Кароблис.

В операции были задействованы американский десантный корабль-док USS Fort McHenry и десантный Gniezno ВМС Польши, а также корабли Великобритании, Литвы и Португалии. Высадка прошла в районе поселка Немирсета. Для этого прилегающие участки на суше, в морской акватории и воздушное пространство над ними были на сутки объявлены военной территорией.

Участники Baltops-2019 с 9 по 21 июня отрабатывают маневрирование в составе формирований, конвоирование судов, борьбу с подводными лодками вероятного противника, проводят стрельбы, выполняют задания по противовоздушной и противоминной обороне, антитеррористической защите. В маневрах (с 14 июня часть их эпизодов проходит в Литве) принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса.

Учения Baltops ("Балтийская операция") впервые прошли в 1971 году, их основной целью было сдерживание СССР и демонстрация активности флотов НАТО в максимальной близости от советских границ. После распада СССР Россия неоднократно принимала участие в этих маневрах, акцент которых был в значительной степени смещен на отработку поисково-спасательных операций, а масштабы сокращены. Когда в 2014 году НАТО разорвала военное сотрудничество с РФ, учения постепенно вернулись к своим изначальным масштабам и задачам.

В связи с проведением Baltops-2019 ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход учений. Отмечалось, что в назначенных районах несут дежурство две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бастион".