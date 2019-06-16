СМИ: силы безопасности Афганистана ликвидировали 15 боевиков "Талибан"

ТАСС, 16 июня. По меньшей мере 15 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы, еще шестеро получили ранения в результате серии наземных операций при поддержке авиации сил безопасности Афганистана в провинциях Фарах и Герат. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press.

"Силы специального назначения провели операцию в районе населенного пункта Шинван в уезде Бала Болок [провинция Фарах на западе Афганистана], - указал источник агентства. - В результате были ликвидированы девять боевиков "Талибан", еще два талиба задержаны". Как указал собеседник, в ходе указанного рейда был уничтожен внедорожник Humvee, принадлежавший боевикам.

"Силы безопасности провели операцию в уезде Паштун Заргун [провинция Герат на северо-западе Афганистана], в ходе которой были уничтожены шестеро боевиков "Талибан", еще шестеро талибов получили ранения".

Сведений о пострадавших или жертвах среди сотрудников сил безопасности или мирных жителей не приводится.