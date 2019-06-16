В ЛНР сбили украинский беспилотник

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, проводивший разведку в районе поселка Голубовский. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня нашими военнослужащими на попаснянском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата, - цитирует Филипоненко Луганскинформцентр. - В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа "Фантом".

Начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий ранее сообщал, что подразделения Народной милиции в апреле и мае этого года сбили пять украинских беспилотников.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по данным Луганской и Донецкой народных республик, украинские подразделения регулярно задействуют беспилотники для разведки и корректировки огня.