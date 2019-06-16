Пентагон обвинил хуситов и Иран в атаке на свой беспилотник в Йемене

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" при поддержке иранских сил сбили американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию.

"6 июня 2019 года над Йеменом американский MQ-9 был сбит, по нашим оценкам, ракетой класса "земля-воздух" принадлежащего хуситам [советского зенитно-ракетного комплекса ПВО "Куб"] SA-6 [по классификации НАТО]", - утверждал официальный представитель СЕНТКОМ подполковник Эрл Браун. По его версии, данные полета ракеты, которые отличались от аналогичных во время предыдущих атак мятежников, указывают, что нападение было совершено "при иранской поддержке".

Кроме того, утверждал Браун, 13 июня 2019 года была предпринята попытка при помощи "модифицированной иранской ракеты [советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела - 2"] SA-7 [по классификации НАТО] класса "земля-воздух" сбить американский MQ-9 над Оманским заливом, чтобы помешать наблюдению за нападением" Корпуса стражей исламской революции на танкер Kokuka Courageous.