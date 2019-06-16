СМИ: экс-президент Судана переведен из тюрьмы в прокуратуру

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Отстраненный от власти президент Судана Омар аль-Башир переведен из тюрьмы в прокуратуру. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya.

По его данным, бывшего главу государства доставили в штаб-квартиру антикоррупционной комиссии под усиленной охраной военных и силовиков. Как отмечает телестанция, это его первое публичное появление после свержения в апреле.

Ранее аль-Баширу, находившемуся у власти в стране 30 лет, уже были предъявлены обвинения по ряду статей, связанных с коррупцией. Так, ему инкриминировано совершение финансовых преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой и отмывание денег. Кроме того, его обвиняют в финансировании терроризма, а также причастности к гибели участников продолжавшихся несколько месяцев акций протеста и забастовок в стране, что привело к свержению экс-президента армией 11 апреля.

После ареста аль-Башир содержался в центральной тюрьме Хартума Кобер. Туда же были переведены многие задержанные представители бывшего режима. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны. В ходе обыска в одной из президентских резиденций были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн.

Как заявила генпрокуратура, суд над бывшим президентом начнется сразу по истечении срока апелляции, который занимает неделю. Точной даты названо не было.