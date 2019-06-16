Президент Словакии назвала РФ сильным международным игроком, которого нельзя игнорировать

ПРАГА, 16 июня. /ТАСС/. Конструктивный диалог с Россией необходим для Словакии. Об этом в воскресенье заявила президент республики Зузана Чапутова в интервью информационному агентству TASR.

"Россия является сильным игроком [на международной арене], мы не можем ее игнорировать, - подчеркнула она. - По-моему, бесспорно, что у нас должен развиваться конструктивный диалог. Если же мы не будет его вести, то не сможем обсуждать проблемы, по которым у нас разные взгляды. Поэтому необходимо поддерживать развиваемые Евросоюзом усилия в этом направлении [диалога с РФ]".

Чапутова отметила, что поддерживает евроатлантическую ориентацию Словакии. Республика является ответственным государством-членом НАТО и Евросоюза. Ее политика формируется, исходя из обязательств перед этими организациями.

Президент Словакии, инаугурация которой состоялась в субботу, при этом выразила поддержку антироссийским санкциям Евросоюза. Она, тем не менее, считает, что они не должны негативно отражаться на рядовых гражданах РФ.