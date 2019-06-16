Миссия ООН поприветствовала инициативу Сараджа по выходу из кризиса в Ливии

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) приветствовала инициативу главы заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа по выходу из острого внутриполитического кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на ее официальной странице.

"Глава ПНС Фаиз Сарадж выступил сегодня с конструктивным предложением для продвижения политического процесса в сторону прекращения длительного конфликта в Ливии, - отмечается в нем. - МООНПЛ приветствует эту и любую другую инициативу, исходящую от любых главных игроков в стране, и предлагает свое посредничество, чтобы помочь ей выйти из затянувшегося переходного периода к эре мира, стабильности и процветания".

Сарадж, который также возглавляет Президентский совет (выполняет функции главы государства), выступил за проведение общенационального форума с участием представителей всех политических сил страны при координации с ООН. Как отмечается в его инициативе, задачей этой встречи станет согласование "дорожной карты" и создание основы для проведения президентских и парламентских выборов до конца 2019 года.

4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь, Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим главный город страны хафтаровцам. Все это время на окраинах главного города страны не прекращаются позиционные бои, в которых противоборствующие стороны используют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за время стычек уже погибли более 650 человек и свыше 3,5 тыс. получили ранения.

Между тем Сарадж, обнародовав свою инициативу, призвал к международному расследованию "военных преступлений" в Триполи. Он также заявил, что наступление Хафтара "обречено на провал", а силы ПНС "смогут дать отпор агрессору и заставят его вернуться туда, откуда он пришел". "Победа - это наш союзник", - отметил глава триполийского кабмина.