Глава МИД Турции заявил, что Анкара не принимает требования США в вопросе С-400

АНКАРА, 16 июня. /ТАСС/. Турция не принимает требования Соединенных Штатов в вопросе приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким утверждением выступил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не можем принять настойчивые требования США в вопросе С-400", - приводит его слова агентство Anadolu.

Глава МИД республики также прокомментировал обстрел одного из турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе. "Нападения со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] недопустимы, они нарушают подписанный с Россией меморандум по Идлибу. Россия и Иран, с которыми мы тесно сотрудничаем, должны остановить силы режима. Мы не будем молчать, когда режим нападает на наших военных", - подчеркнул министр.

Ранее в воскресенье наблюдательный пункт под номером девять ВС Турции в Идлибе подвергся минометному обстрелу. Это уже второй случай за последние три дня, когда турецкий наблюдательный пункт подвергается нападению в Идлибе. Как заявило в четверг турецкое оборонное ведомство, 13 июня ночью из региона Аш-Шария "были выпущены 35 минометных снарядов по наблюдательному пункту Турции номер 10 в зоне деэскалации "Идлиб". В результате нападения ранения получили трое турецких военных.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.