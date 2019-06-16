ХАМАС призвал к всеобщей забастовке одновременно с началом в Манаме форума по Палестине

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призвало к всеобщей забастовке 25 июня в связи с началом организуемого совместно Бахрейном и США в Манаме международного форума по Палестине "Мир во имя процветания". Об этом, как передает новостной портал Dunya Al Watan, заявил в воскресенье замглавы его Политбюро Халиль аль-Хайя.

"Наше движение во взаимодействии с национальными и исламскими силами призвало к всеобщей забастовке во вторник, 25 июня, одновременно с началом бахрейнской конференции, - сказал он. - Любые ее решения будут отвергнуты нами".

Аль-Хайя так обратился с призывом к палестинцам, в том числе за рубежом "заявить о неприятии форума в Бахрейне путем активизации народного сопротивления", а к "международным сторонам - бойкотировать ее, чтобы не стать соучастниками в отрицании прав палестинского народа".

"Мир во имя процветания" запланирован в Манаме на 25-26 июня. По имеющейся информации, США и Бахрейн планируют организовать этот форум для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века". На нем будут, в том числе обсуждаться возможности привлечения инвестиций в палестинскую экономику. Ранее все политические силы Палестины призвали к бойкоту мероприятия. В МИД РФ заявили, что "речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования". Об отказе от участия в семинаре уже объявили Ирак и Ливан. Между тем, как сообщалось, послать свои делегации на него планируют Египет, Иордания, Марокко и ОАЭ.

25 июня провести забастовку намеревалось и контролирующее Западный берег реки Иордан движение ФАТХ. Между тем в воскресенье оно выступило с заявлением об отмене стачки, призвав взамен палестинцев организовать 24-26 июня митинги и шествия против "сделки века" и конференции "на родине и в диаспорах".