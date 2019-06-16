Президент Германии считает, что отношения Евросоюза и России не будут прежними

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Будущие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны будут искать новые подходы к сотрудничеству. Такое мнение высказал в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на ежегодных дебатах по внешней политики в летней резиденции президента Финляндии Саули Ниинистё в Култаранта.

"Наши надежды, включая мои собственные, на широкое, все более интегрированное партнерство с Россией не материализовались. Мы живем в период напряженности, санкций и взаимных обвинений. Хотя причины конкретных конфликтов ни в коем случае не эквивалентны, с обеих сторон есть глубокое разочарование", - полагает он.

"Некоторые боятся возвращения того, что они называют "business as usual" [бизнес как обычно]. Я не разделяю этого опасения. Я не верю, что что-то подобное "business as usual" с Россией будет в дальнейшем. Москва ищет новые концептуальные рамки для своих отношений с ЕС", - отметил Штайнмайер.

По его мнению, "многие признаки указывают на Россию, более обращенную вовнутрь, которая меньше, чем когда-либо за последние три столетия, видит [в Европе] пример и ресурс модернизации своего собственного будущего".

"Более трезвые отношения, менее наполненные ожиданиями трансформации, могут быть хорошим вариантом. Но более прохладные, более дистанцированные отношения тоже не лишены рисков", - указал президент ФРГ. Он добавил, что "тяжелым грузом" остается продолжающийся конфликт на востоке Украины и вопрос Крыма.

Штайнмайер считает, что ЕС должен и далее обращать внимание на ситуацию с гражданским обществом и свободой слова в РФ. "Но мы в интересах более функциональных отношений должны больше осознавать пределы своих возможностей менять Россию. Я понимаю, что это будет противоречивый процесс переосмысления. Но мы, европейцы, не сможем этого избежать, и я знаю, что Финляндия сегодня находится на передовой линии этих обсуждений", - заключил он.

Диалог между Евросоюзом и Россией соответствует интересам обеих сторон, считает Штайнмайер. "Мы должны решить, что более возможно на функциональном уровне при нынешних обстоятельствах, в которых мы живем - в своего рода конфронтации, пока вопрос Крыма и украинский конфликт не решен. И поэтому по поводу сложной дискуссии, которая идет у нас в ЕС - сохранить ли диалог или закрыть линии связи, я думаю, это не очень просвещенный подход", - указал он.

"Поскольку диалог не только в интересах России, он также в наших интересах. Особенно с таким сложным партнером, которым является Россия", - считает президент ФРГ.