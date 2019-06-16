Организаторы акции протеста в Гонконге сообщили о почти 2 млн участников

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 июня. /ТАСС/. Рекордное количество демонстрантов - почти 2 млн человек (из 7,5 млн местных жителей) - вышли в воскресенье на улицы Гонконга. С такой оценкой выступили организаторы протестной акции из оппозиционной организации "Гражданский фронт за права человека". Полиция называет более скромную цифру 338 тыс. человек.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

По свидетельству корреспондента ТАСС, шествие носило мирный характер, и к этому часу (до полуночи) обошлось без эксцессов и радикальных выходок. Многочисленные участники марша не вступали в конфронтацию с полицией, не устраивали явных провокаций, дружно освобождали проезжую часть для проезда автобусов и служб скорой помощи. В настоящее время манифестанты стали расходиться по домам.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в распространенном вечером заявлении принесла извинения жителям автономной территории за острый кризис, вызванный попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего массовые протесты. Она откровенно признала "просчеты в работе правительства, которые вызвали разногласия в обществе, что разочаровало и опечалило многих".

Местные власти в субботу объявили о приостановлении дальнейшего рассмотрения спорного законопроекта, однако это не повлияло на планы демонстрантов. Они потребовали раз и навсегда отказаться от нововведения, которое ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Огромная толпа людей, одетых в черное, проследовала от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Движущей силой протестов стала молодежь и студенты. Они всячески критиковали Кэрри Лам, называя ее "пропекинской марионеткой", требовали от нее публичных извинений и ухода в отставку.

Демонстранты также осудили излишнюю, по их мнению, жестокость полиции. В минувшую среду стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Вместе с тем митингующие говорили о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы" до 2047 года. Аналогичная демонстрация, состоявшаяся здесь неделю назад, собрала до 1 млн человек.