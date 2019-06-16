Премьер Украины считает, что партиям Порошенко и Тимошенко пора "отдохнуть на пенсии"

"Было бы очень хорошо, если бы вошли [в новый парламент] все новые партии. Старые партии - "Блок Петра Порошенко", [Юлии]Тимошенко - они просто должны уйти в историю", - заявил Гройсман в интервью телеканалу ICTV. Он пояснил, что у них "была возможность за 20-25 лет, будучи в политике, принимать правильные решения, но этого не было сделано, и вряд ли они смогут это сделать".

По мнению премьер-министра, в новой Верховной раде должны быть "Слуга народа" Владимира Зеленского, а также другие новые силы. "Я вижу сегодня большой запрос и надежду людей на реализацию надежд на успешную Украину. Я вижу, что есть "Слуга народа" как партия великой надежды, как показали выборы президента, есть партия "Голос" Святослава Вакарчука, и есть партия "Украинская стратегия", которая сегодня объединяет профессионалов <...> Все остальные могут отдыхать на политической пенсии", - подчеркнул он.

Выборы в парламент Украины назначены на 21 июля.

Претензии к Порошенко

Гройсман заявил, что при экс-президенте правоохранительная система страны не была настроена на детенизацию (вывод из тени) экономики, из-за чего она не могла расти должными темпами.

"Сегодня я имею надежду на то, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, и туда придут люди, которые будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия для работы правоохранительной системы, для экономики, я в этом искренне заинтересован. В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было, и мои разговоры заканчивались просто ничем, сейчас я имею шанс", - заявил украинский премьер.