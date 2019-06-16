Презентация новейшего европейского истребителя пройдет на авиасалоне в Ле-Бурже

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Премьерный показ новейшего истребителя пятого поколения NGF (Next Generation Fighter), разрабатываемого под руководством компании Dassault Aviation, пройдет в первый день 53-го Парижского авиационно-космического салона (Paris Air Show 2019), открывающегося в понедельник в столичном пригороде Ле-Бурже. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в компании.

"Премьера новейшего французского истребителя пятого поколения состоится в первый день салона. Предполагается, что на ней будет присутствовать высшее политическое и военно-политическое руководство Франции. Презентация самолета ознаменует собой официальное начало его разработки", - проинформировал собеседник агентства, добавив, что на авиасалоне будет представлен полноразмерный макет истребителя NGF. "Впервые будет детально продемонстрирован кокпит [кабина пилота] истребителя, а также его вооружение, в том числе два новых образца производства европейского концерна MBDA, разрабатываемые по программе NGF: сверхзвуковая крылатая ракета и крылатая ракета воздушного базирования большой дальности", - сказал источник.

По его словам, NGF в перспективе может заменить многоцелевые истребители Rafale, также разработанные Dassault Aviation и состоящие на вооружении ВВС Франции. "Боевой самолет NGF - это машина будущего, которая, вероятно, станет единым типом истребителя ВВС страны", - добавил собеседник.

Он отметил, что NGF является составной частью проекта по созданию европейского истребителя пятого поколения FCAS (Future Combat Air System), в разработке которого также принимают участие Германия и Испания.

Парижский авиационно-космический салон пройдет в Ле-Бурже с 17 по 23 июня.