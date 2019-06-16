В здании администрации президента Украины может появиться музей

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности. Об этом в воскресенье сообщил глава администрации Андрей Богдан в эфире телеканала "Украина".

"Мы рассматриваем вариант создать в здании на [улице] Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея на Украине нет", - процитировало заявление Богдана издание "Сегодня". По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает и другие варианты дальнейшей судьбы здания. "Можно, конечно, продать здание, а деньги вернуть в бюджет", - допустил он.

"Мы планируем создать из администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы", - отметил Богдан. Непосредственно администрация будет находиться в другом месте. "Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение", - заявил Богдан, добавив, что это должно быть открытое пространство для работы, "со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины".

Еще до вступления в должность президента Зеленский пообещал перенести администрацию главы государства в другое место.

Здание на Банковой улице, д. 11 в Киеве является памятником архитектуры. Оно было построено в 1936-1939 годах по проекту харьковского архитектора Сергея Григорьева для штаба Киевского особого военного округа. Здание считается одним из лучших творений Григорьева, в котором архитектору удалось органично соединить элементы классического стиля и украинского барокко.

После Великой Отечественной войны в здании размещался Центральный комитет Компартии Украины, здесь работали первые секретари ЦК КПУ Никита Хрущев, Леонид Мельников, Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий.