Задержанного в Молдавии лидера "Нашей партии" отпустили, отменив ордер на его арест

"Прокуратура после допроса отменила ордер на мой арест. Этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров", - заявил политик ожидавшим его у входа в учреждение сторонникам. Он рассказал, что "готов давать показания и предоставить материалы против режима Владимира Плахотнюка" (лидера бывшей правящей Демократической партии), которые у него накопились.

Усатый подчеркнул, что готов помогать новому правительству республики и в ближайшее время намерен объездить все населенные пункты, в которых его ждут сторонники партии. После чего отправился к родителям, которые живут на севере Молдавии.

Лидера "Нашей партии" задержали на границе с Румынией. Сразу же после прохождения молдавской границы он сел в машину сотрудников правоохранительных органов, чтобы отправиться в Кишинев, где Усатый дал показания в прокуратуре по возбужденным на него уголовным делам. Ранее он заявил, что обвинения в убийстве, контрабанде и других преступлениях были сфабрикованы против него по указанию Плахотнюка, который в 2014 году незаконно снял "Нашу партию" с парламентских выборов.

Усатый был мэром второго по величине города Бельцы, который называют северной столицей Молдавии. Он был вынужден был уехать в Москву в августе 2016 года после того, как прокуратура возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить в международный розыск. Политик несколько месяцев жил в России, потом в Германии, после чего уехал, предположительно, в Румынию. После смены власти в Молдавии он заявил, что незамедлительно возвращается на родину.