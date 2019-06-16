Власти Аргентины не рассматривают кибератаку как основную версию отключения света в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Власти Аргентины рассматривают все версии причин массового отключения света в Аргентины, но не считают кибератаку основной из них. Об этом заявил в воскресенье замминистра по энергетике Густаво Лопетеги.

"Мы не исключаем ничего, но кибератака не входит в число наших приоритетных версий", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, сейчас правительство бросило все силы на восстановление подачи электроэнергии. Когда работы будут завершены, власти займутся расследованием причин. При этом Лопетеги отметил, что в случае обнаружения виновных, они будут наказаны.

К настоящему моменту снабжение восстановлено у 56% пользователей. "Мы пока не можем с уверенностью сказать, когда подача будет восстановлена полностью", - добавил Лопетеги.

Сбой в энергосистемы Аргентины произошел в воскресенье утром по местному времени. В результате него без света осталась практически вся территория республики, а также некоторые регионы Уругвая, Чили, Бразилии и Парагвая. По словам президента Аргентины Маурисио Макри, причиной отключения стал "сбой в системе транспортировки" на северо-востоке республики.