Трамп поблагодарил Израиль и Нетаньяху за то, что в его честь назвали поселение на Голанах

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за то, что его правительство одобрило название Рамат-Трамп ("Высота Трампа" в переводе с иврита) для поселения на этой занятой еврейским государством территории. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!" - написал Трамп, опубликовав на своей странице сообщение посла США в Израиле Дэвида Фридмана, посвященное торжественному праздничному выездному заседанию израильского правительства на Голанских высотах.

Нетаньяху еще 23 апреля пообещал вынести на утверждение правительства вопрос о создании нового населенного пункта на занятых Израилем Голанских высотах, который будет назван в честь Трампа в благодарность за то, что хозяин Белого дома 25 марта 2019 года подписал прокламацию о признании суверенитета еврейского государства над занятыми им Голанами. Против таких односторонних действий США тогда высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Утвердить реальное начало строительства обещанного премьером поселения на Голанах сможет лишь будущий кабинет, который должен быть сформирован по итогам подсчета голосов избирателей, отмечает газета Haaretz. Нетаньяху не смог сформировать правительство по итогам состоявшихся 9 апреля выборов, в результате чего первые в истории современного еврейского государства повторные парламентские выборы пройдут 17 сентября.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.