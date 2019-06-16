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СМИ: имена причастных к убийству Захарченко известны правоохранительным органам ДНР

Источник телеканала "Россия-1" рассказал, что правоохранительные органы располагают фотографиями преступников
Александр Захарченко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Захарченко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Донецкой народной республики (ДНР) установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к терактам в Донбассе, в частности к убийству бывшего руководителя ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил источник программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1".

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"Непосредственно работы по ДНР в пятом управлении [департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)] организует второй отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина - кстати, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления департамента контрразведки, именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко", - сказал он.

Среди других сотрудников спецслужб Украины, причастных к организации терактов в Донбассе, источник телеканала назвал Владислава Долгозвяга, Андрея Мушта, Андрея Байдала, известного под псевдонимом Швед, Андрея Отенко и Дамира Баштанникова. При этом, по его словам, правоохранительным органам ДНР "известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе". "Правоохранительные органы ДНР и наши братья в ЛНР [Луганской народной республике] располагают фотографиями не только этих, но и других военных преступников. Нам известны их места жительства, семейное положение, используемые автомобили", - добавил источник.

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