СМИ: имена причастных к убийству Захарченко известны правоохранительным органам ДНР

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Донецкой народной республики (ДНР) установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к терактам в Донбассе, в частности к убийству бывшего руководителя ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил источник программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" .

"Непосредственно работы по ДНР в пятом управлении [департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)] организует второй отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина - кстати, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления департамента контрразведки, именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко", - сказал он.

Среди других сотрудников спецслужб Украины, причастных к организации терактов в Донбассе, источник телеканала назвал Владислава Долгозвяга, Андрея Мушта, Андрея Байдала, известного под псевдонимом Швед, Андрея Отенко и Дамира Баштанникова. При этом, по его словам, правоохранительным органам ДНР "известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе". "Правоохранительные органы ДНР и наши братья в ЛНР [Луганской народной республике] располагают фотографиями не только этих, но и других военных преступников. Нам известны их места жительства, семейное положение, используемые автомобили", - добавил источник.