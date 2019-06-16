Дебаты претендентов на пост премьера Британии прошли без Бориса Джонсона

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Телевизионные дебаты между кандидатами на пост следующего главы Консервативной партии Великобритании, которому предстоит сменить Терезу Мэй на посту главы правительства страны, состоялись в воскресенье вечером без участия фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона и не выявили явного победителя. Почти двухчасовой диспут, который вели пять претендентов в преемники Мэй, транслировал четвертый канал британского телевидения.

Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Джонсон еще в пятницу дал понять, что пропустит дебаты на четвертом канале, пообещав при этом, что будет дискутировать с конкурентами-однопартийцами на Би-би-си вечером 18 июля. За несколько часов до этого консерваторы проведут второй тур внутрифракционного голосования по кандидатурам претендентов на премьерский пост, исключив из борьбы тех из них, кто не пользуется достаточной поддержкой. Как ранее пояснил Джонсон, после отсева дебаты будут проходить более конструктивно, тогда как при большом числе участников подобные публичные прения "несколько напоминают какофонию". В результате зарезервированный за Джонсоном центральный подиум пустовал, а его соперники обвиняли фаворита в отсутствии необходимого будущему премьеру мужества.

"Где же Борис? - с иронией поинтересовался в ходе дискуссии один из главных конкурентов Джонсона глава Форин оффиса Джереми Хант. - Если его команда не разрешает ему поспорить с пятью вполне дружелюбными коллегами, то как же он справится с 27 государствами Европы? Он должен быть здесь, чтобы ответить именно на этот вопрос".

Впрочем, как подчеркнули некоторые из комментаторов, отсутствие Джонсона могло и сыграть ему на руку, так как ни один из участников дебатов не говорил ничего, о чем не упоминал бы раньше, не выделялся на общем фоне и не предлагал новых вариантов выхода из тупика, в который зашел процесс Brexit, ожидаемо ставший главной темой дискуссии. Бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб был единственным из кандидатов в премьеры, который, как и сам фаворит, настаивал на том, что страна должна выйти из Евросоюза не позднее 31 октября, чего бы это ни стоило. Его соперники, напротив, критиковали такой подход, предпочитая занимать более гибкую позицию и допускали возможность новой отсрочки Brexit, если это позволит заключить сделку с ЕС на более выгодных условиях или добиться одобрения парламента для ее нынешнего варианта.

Кто осуществит Brexit?

24 мая Тереза Мэй объявила о том, то покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей Консервативной партии.

По итогам состоявшегося 13 июня первого тура внутрифракционного голосования, Борис Джонсон значительно оторвался от других кандидатов в преемники Мэй, получив поддержку 114 из 312 парламентариев, а Хант занял второе место с 43 голосами. Один из семи претендентов на премьерство, вышедших во второй тур, уже успел снять свою кандидатуру, поэтому борьбу за пост главы правительства продолжают лишь шестеро политиков. Помимо Джонсона, Ханта и Рабба, это также министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Имя нового лидера тори и премьер-министра страны станет известно в 20-х числах июля.