Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия, сокращая его количество

СТОКГОЛЬМ, 17 июня. /ТАСС/. Общее количество единиц атомного оружия в мире сокращается, но ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в обозримом будущем отказаться от него. Такие выводы содержатся в очередном докладе о положении ядерных вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

"Ключевой вывод состоит в том, что, несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", - приводятся в докладе слова председателя правления СИПРИ Яна Элиассона.

Как сказано в документе, на начало 2019 года в мире девять ядерных государств: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, а также Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Все они обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия (в начале 2018 года - около 14 465). Из них 3750 развернуты в оперативных частях, почти 2000 находятся в состоянии высокой готовности.

По подсчетам СИПРИ, общее уменьшение ядерных арсеналов произошло в основном благодаря России и США, на которых совокупно приходится свыше 90% ядерных вооружений. Они продолжали сокращать стратегические ядерные силы в соответствии с договором СНВ-III, делая при этом и односторонние шаги в сторону сокращения.

В 2018 году обе страны объявили о достижении оговоренного в договоре лимита в установленные сроки. Срок действия СНВ-III истекает в 2021 году, если не будет его продления. В настоящее время страны-подписанты его не обсуждают, отмечают в институте.

"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все более маловероятными на фоне политических и военных разногласий между двумя государствами", - заявил директор программы СИПРИ по ядерному разоружению, контролю и нераспространению ядерного оружия Шеннон Кайл.

Арсеналы России и США

Как утверждают эксперты института, по состоянию на январь 2019 года ядерный арсенал России насчитывал около 4330 боеголовок. В их числе 2500 стратегических наступательных, из которых около 1600 развернуты на баллистических ракетах наземного и морского базирования и на авиабазах. Помимо этого, вооруженные силы РФ располагали примерно 1830 тактическими ядерными боеголовками, размещенными в центральных хранилищах. Кроме того, ожидали утилизации 2170 списанных боеголовок. Таким образом, по информации СИПРИ, общее количество ядерных зарядов в России составило около 6500.

В соответствии с договором СНВ-III в феврале 2018 года Россия отчиталась о 1444 боеголовках, развернутых на 527 стратегических средствах доставки. Объявленное по СНВ-III количество боеголовок отличается от приведенного в докладе, поскольку договор не распространяется на вооружения, находящиеся на авиабазах.

По состоянию на январь 2019 ядерный арсенал США насчитывал 3800 боеголовок - примерно такое же количество, что и в январе 2018 года. Он включал около 1750 развернутых боеголовок, из которых приблизительно 1600 стратегических и 150 тактических, а также примерно 2050 боеголовок в резерве и около 2385 отслуживших свой срок и ожидавших демонтажа. Совокупное число всех ядерных зарядов США составляло 6185 единиц, заявили в СИПРИ.

Модернизация

В докладе отмечается, что и у России, и у США есть дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, а также ракетных и авиационных средств их доставки. В 2018 Министерство обороны США приняло план разработки новых ядерных вооружений и модифицирования других, чтобы повысить их роль и практические возможности.

Ядерные арсеналы всех остальных стран значительно меньше, однако все эти государства либо разрабатывают новые системы, либо уже размещают их, либо объявляют о намерении идти по этому пути. Китай, Индия и Пакистан наращивают запасы таких вооружений и, по словам Шеннона Кайла, "расширяют производство расщепляющихся материалов военного назначения в объемах, способных привести к существенному увеличению их запасов ядерного оружия в следующем десятилетии".

КНДР продолжает рассматривать свою ядерную программу как стержень национальной безопасности. При этом в 2018 она объявила мораторий на проведение испытаний атомного оружия, а также баллистических ракет среднего и дальнего радиусов действия, отмечают в СИПРИ.