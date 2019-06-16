Борис Джонсон получил поддержку главы Минздрава в борьбе за пост премьера Британии

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Бывший кандидат на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, поддержал фаворита внутрипартийной избирательной кампании, Бориса Джонсона, в борьбе за пост главы тори и правительства. Об этом Хэнкок заявил воскресенье в колонке, написанной для газеты The Times .

"Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он - наилучший кандидат на то, чтобы объединить Консервативную партию. Таким образом, мы сможем осуществить Brexit, а затем объединить страну в поддержке открытой, амбициозной, нацеленной на будущее повестки дня, которая будет реализована с энергией", - сообщил Хэнкок.

24 мая Тереза Мэй объявила о том, что покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с должности премьера из-за невозможности вывести страну из состава ЕС. Задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей Консервативной партии.

По итогам состоявшегося 13 июня первого тура внутрифракционного голосования, экс-глава МИД Борис Джонсон значительно оторвался от других кандидатов в преемники Мэй, получив поддержку 114 из 312 парламентариев, а нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант занял второе место с 43 голосами. Хэнкок получил поддержку 20 депутатов от Консервативной партии. Хотя глава Минздрава и прошел во второй тур наряду с еще шестью кандидатами, на следующий день он снял свою кандидатуру с выборов, пообещав разобраться с тем, как лучше всего отстоять ценности, которые его "глубоко заботят".

Помимо Джонсона и Ханта за пост главы партии и правительства продолжают бороться министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД королевства Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Второй тур намечен на 18 июня, и по его итогам прекратят борьбу кандидаты, которые наберут менее 33 голосов однопартийцев, или, если это удастся всем претендентам, участник предвыборной гонки с минимальной поддержкой.