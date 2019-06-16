Guardian: Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Официальный Лондон обсуждает с Москвой возможность частичной разморозки отношений после инцидента в Солсбери и проведения встречи между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте британская газета The Guardian.

Издание утверждает, что британская сторона по-прежнему уверена в том, что Россия несет ответственность за отправление Скрипалей, однако при определенных условиях готова на частичное восстановление отношений с РФ. Как говорится в публикации, в МИД Великобритании могут посчитать достаточным для этого заявления Москвы о том, что инциденты, подобные произошедшему в Солсбери "не должны повторяться".

Газета отмечает, что Мэй, которая в июле должна будет покинуть пост главы правительства, имеет возможность встретиться с российским лидером на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Это будет последняя встреча мировых лидеров, на которой Мэй будет присутствовать в качестве британского премьер-министра. При этом издание сразу же оговаривается, что встреча может состояться, лишь если обе стороны сочтут, что она будет продуктивной и смогут согласовать общую повестку.

В публикации отмечается, что высылка британских дипломатов из России, ставшая ответом на аналогичный шаг, предпринятый Лондоном после инцидента в Солсбери, мешает британским дипломатам полноценно анализировать ситуацию в России. Кроме того, спецслужбы обоих государств должны сохранять каналы связи для предотвращения потенциально опасных моментов. Эти причины называются среди тех, которые могут побудить Лондон к расширению связей с Москвой спустя больше года после произошедшего в Солсбери.

6 июня на встрече с руководителями информагентств Путин заявил, что рассчитывает на то, что "не будут искусственно раздуваться антироссийские настроения в Великобритании, а, наоборот, будет сделан выбор в пользу развития" британо-российских отношений и сотрудничества. Он заверил, что Москва к такому развитию событий готова, и добавил, что очень хочет, чтобы "человек, который будет возглавлять правительство [после ухода Терезы Мэй с премьерской должности], учел интересы 600 британских компаний, работающих в России".

Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.