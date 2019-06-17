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Нападение на танкеры в Оманском заливе

CNN: США могут в связи с атакой в Оманском заливе перебросить в регион дополнительные силы

По данным телеканала, речь может идти об отправке дополнительных ЗРК Patriot, истребителей и боевых кораблей

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его помощники, занимающиеся вопросами безопасности, обсудят на этой неделе возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с нападением на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По словам его источников, речь может идти об отправке в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей. На данный момент никаких решений в Вашингтоне пока не приняли.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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СШАИранНападение на танкеры в Оманском заливе
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