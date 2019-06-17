В США рассказали о публикации политической части плана ближневосточного урегулирования

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. США, вероятнее всего, не будут раскрывать до ноября информацию о политической составляющей разрабатываемого ими плана урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Как он отметил, ранее ожидалось, что предложения США будут представлены этим летом. Гринблатт, слова которого приводит портал Axios, сообщил, что данные планы скорректированы в связи с "новыми выборами" в Израиле. По его словам, "имело бы смысл", если бы Вашингтон отложил публикацию указанной информации до ноября, когда в Израиле, предположительно, сформируют новое правительство.

Гринблатт добавил, что реализации планов администрации не помешает предвыборная кампания в США.

"Это не должно стать помехой", - констатировал cпецпредставитель.

Авторами инициативы считаются старший советник президента США Джаред Кушнер и сам Гринблатт. По словам Кушнера, американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 9 апреля, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства. 30 мая премьер сам инициировал и добился утверждения закона о самороспуске парламента. Повторные парламентские выборы впервые в истории состоятся в Израиле 17 сентября.