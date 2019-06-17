Южнокорейские ВМС усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из КНДР

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. ВМС Республики Корея усилят контроль на морской границе с КНДР после обнаружения в территориальных водах страны лодки с северокорейскими рыбаками, заявил в понедельник на пресс-конференции в Сеуле представитель Комитета начальников штабов полковник республики Ким Юн Нак.

В Японском море в 130 км от межкорейской границы 15 июня южнокорейское рыболовное судно обнаружило дрейфовавшую северокорейскую шхуну, на борту которой находились четыре человека. Как выяснилось, у нее вышел из строя двигатель, а течение отнесло лодку на территорию Южной Кореи. Аналогичный случай произошел 11 июня. В этой связи южнокорейская общественность задалась вопросом об эффективности охраны водных рубежей страны.

Ким Юн Нак отметил, что "в целом операции по защите государственной границы осуществляются успешно", но признал, что система радиолокации нуждается в усовершенствовании. "Мы продолжим бдительно наблюдать за рубежами, предприняв дополнительные меры по их укреплению", - сказал военный.