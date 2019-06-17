Губернатор Акиты требует от минобороны Японии вновь пересмотреть вопрос о размещении ПРО

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ считает, что министерству обороны необходимо провести повторное обследование территорий в районе предполагаемого места размещения закупаемого у США комплекса ПРО Aegis Ashore из-за допущенных ошибок в расчетах. Об этом он заявил в понедельник на встрече с главой оборонного ведомства Такэси Иваей.

"Это негативный старт для министерства обороны с учетом недовольства населения и подрыва доверия с его стороны. Я хотел бы, чтобы вы вернулись к самому началу и провели новое исследование с тем, чтоб сравнить рельеф и стоимость создания инфраструктуры с другими местами (возможного размещения - прим. ТАСС). Пока этого не будет, мы не сможем продолжить обсуждение", - приводит его слова телеканал NHK.

Иваей принес извинения перед губернатором Акиты за ошибки в расчетах и пообещал приложить усилия для восстановления доверия со стороны местного населения.

Неточности в исследованиях были главным образом связаны с угловым коэффициентом от самой установки ПРО до ближайшей возвышенности. Согласно предъявляемым требованиям он не должен превышать 10 градусов, в противном случае это помешает работе радара. В частности, в одном из случаев в документах министерства обороны был указан коэффициент 15 градусов, однако в реальности он составляет 4 градуса.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух систем Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. В ходе предварительных контактов руководители органов местного самоуправления в префектурах Акита и Ямагути пока на это не дали согласия. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут быть, в частности, опасными для здоровья местного населения.