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Президент Южной Кореи назначил новым генпрокурором известного борца с коррупцией

Юн Сок Ёль, в частности, занимался расследованием вмешательства Национальной разведывательной службы в президентские выборы 2012 года

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял решение о назначении генеральным прокурором страны Юн Сок Ёля, ранее занимавшего пост главы прокуратуры центрального административного округа Сеула. Об этом сообщила в понедельник администрация южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль получил широкую известность, когда занимался расследованием ряда громких дел, включая вмешательство Национальной разведывательной службой в президентские выборы 2012 года. В администрации особо отметили его "несгибаемый характер" и "отличные лидерские качества". Ожидается, что он завершит процесс реформирования прокуратуры, окончательно искоренив в ведомстве коррупцию и другие злоупотребления.

Срок службы нынешнего генерального прокурора Мун Му Иля заканчивается 24 июля. Юн Сок Ёлю еще предстоит заручиться поддержкой депутатов парламента и пройти формальную процедуру утверждения кабинетом министров.

Теги
Республика КореяМун Чжэ Ин
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